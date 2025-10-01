『表面の情報に惑わされるな！融資が出ると噂の金融機関に行っても断られてしまう衝撃の背景とは？』と題した最新動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、2025年秋時点の不動産投資融資の地図を描き直した。木村氏は「融資は不動産投資の中核だ」と前置きし、自己資金が少ない層も、属性が良く資金が潤沢な層も、戦略を誤ればあっという間に資金が干上がるが、適切な情報に基づき進めることで活路が開けると断じる。