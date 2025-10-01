◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ武田陸玖投手、バウアー投手▽ヤクルト小川泰弘投手▽中日草加勝投手、ウォルターズ投手、山浅龍之介捕手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ藤浪晋太郎投手、篠木健太郎投手、森唯斗投手、加藤響内野手、ビシエド内野手▽ヤクルト山野太一投手、宮本丈内野手▽中日石伊雄太捕手