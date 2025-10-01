阪神は１日、渡辺諒内野手に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。日本ハムから移籍３年目の今季は２２試合の出場で打率１割５分８厘。「３年間、阪神タイガースでできてすごい感謝しています。恩返しできたなかったことがあれですけど、本当にいい球団でやらせてもらったなと思っています。ファンの人にも感謝しています」と一言一言をかみしめた。今後に関しては「現役を続けたいので、何とか探しながらやっていけ