財源不足で計画が見直されている新県立中央図書館に関して、静岡県の損失が5.2億円程度になることが明らかになりました。この問題で給与の一部返納を決めた池上教育長は、「けじめはつけた」と語りました。東静岡駅前に建設予定の新県立中央図書館を巡っては、国の交付金が100億円以上減額する事態となり計画が見直されています。県教育委員会は これまで設計作業の見直しなどによる県の損失は、最大で9億円に上ることを明らかにし