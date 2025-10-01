YouTubeÆ°²è¡Ö¡ÚÆÇ½Ð¤·¤Ç－15㎏¡ÛÁ´¿È¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ò¥É¥Ð¥É¥ÐÎ®¤·¤Æ¡¢ÂÎÃæ¤ÎÆÇ¤È»éËÃ¤ÈÈèÏ«¤ò¥ê¥ó¥Ñ¤ÇÂçÁÝ½ü¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ê¤òÙæ¤à¤À¤±¤ÇÁ´¿È¤Î½ä¤ê¤ËÆ¯¤­¤«¤±¡¢Ï·ÇÑÊª¤äÆÇÁÇ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¿åÊ¬¤äÈèÏ«´¶¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¥ê¥ó¥ÑÎ®¤·¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤º²»ÇÊ»á¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿Í¤«¤é¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡Ö2～3kg¼«Á³¤ËÁé¤»¤¿¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ¤Ë¤Ï15kgÁé¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼