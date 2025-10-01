YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の動画「【自分に返ってくる】人に嫌なことばかりする人の末路がこれ…増加する『リスク』と今後の不安を解説」で、カウンセラー・作家のRyota氏が「人に嫌なことばかりする人の末路」について語った。Ryota氏は、身近で嫌がらせや悪口を繰り返す人に心を乱されている人へ向け、「悔しい、復讐したいという感情が出てくると思いますが、その人に相手する時間自体が無駄」と呼びかけ