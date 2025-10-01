記者会見を終え、記念撮影に応じる（前列左から）千葉百音、樋口新葉、坂本花織、渡辺倫果、島田麻央、（後列左から）三浦佳生、佐藤駿、鍵山優真、山本草太、壷井達也、中田璃士＝1日、東京都新宿区フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズに臨む日本勢が1日、東京都内で記者会見し、女子の坂本花織（シスメックス）は本格化する2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪シーズンを見据え「やる気スイッチはバリバリ入っている。