日本航空（JAL）は、機長の飲酒により遅延便が発生し、国土交通省から厳重注意を受けたことに関連し、再発防止策を提出した。飲酒リスクの有無を多角的かつ定量的に評価するため、「健康管理情報」を基軸に置き、その他の情報を組み合わせた新たな飲酒傾向管理スキームや体制のを、外部専門家の知見を得て構築し、10月から暫定運用を開始する。本運用は12月にも開始する。経営と全運航乗務員の対話を10月から2026年3月にかけて実施