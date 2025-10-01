¾¾¸¶¤Ïµð¿Í»þÂå¡¢°éÀ®¤ÎÀ±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÀ¾Éð¤Ï10·î1Æü¡¢°Ê²¼¤Î11¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¡£Ê¿°æ¹îÅµ¡¢¿å¾åÍ³¿­¡¢Âç¶ÊÏ£¡¢°æ¾å¹­µ±¡¢¸Å²ìµ±´õ¡¢ÅÏÉô·ò¿Í¡¢ÌîÂ¼ÏÂµ±¡¢ÀîÌîÎÃÂÀ¡¢¾¾¸¶À»Ìï¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¡¢±üÂ¼¸÷°ì¤È°éÀ®Áª¼ê´Þ¤á11¿Í¤ÎÂçÎÌ²ò¸Û¤Ç·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº£µ¨¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤ÎÂÇ·â¥·¡¼¥óÅÏÉô·ò¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ