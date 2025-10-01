「みんなで大家さん」９月末に支払い予定だった全ての商品で分配金が支払われていませんでした。不動産会社「都市綜研インベストファンド」は、「みんなで大家さん」という名称で賃貸物件の収入を分配する投資商品を販売・運営していて、これまでに２０００億円以上を集めています。しかし、「みんなで大家さん」をめぐっては成田空港近くで都市開発を行う投資商品に対して、出資者への分配金は今年７月から３か月連続で支払わ