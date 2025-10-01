交際相手の娘を車で連れ去り、わいせつな行為をした疑いで２１歳の男が逮捕されました。わいせつ目的略取などの疑いで逮捕・送検されたのは、大阪市西区の建設作業員・久保亮貴容疑者（２１）です。送検される際、車両の後部座席から両手でピースサインをして手を振っていました。久保容疑者は今年８月、交際相手の女性（４０代）の１０代の娘に対し、「俺の言うこと聞かんかったら殺すかもしれない」などと脅迫して自宅から