元技能実習生を違法に働かせていたとして、大東市で人気の中国朝市の経営者らを逮捕です。不法就労助長の疑いで逮捕されたのは、大阪府大東市の中国物産店「華龍食品」の従業員・上條裕基容疑者（３３）と、母親で経営者の亜希子容疑者（５９）です。警察によりますと、上條容疑者らはおととし３月から９月にかけて、不法残留の元技能実習生ら複数の中国人（２０〜３０代）を店で違法に働かせた疑いがもたれています。今回