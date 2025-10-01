大リーグのポストシーズンは３０日（日本時間１日）、ワイルドカードシリーズで幕を開けた。このシリーズは３試合が予定され、２勝したチームが次のステージとなる地区シリーズ（５試合３戦先勝が進出）に進む。大谷翔平選手が２本塁打を放つなどの活躍で打線が爆発し、レッズ相手に１０得点して先勝したドジャース。１日（同２日）には先発に山本由伸投手を立て、連勝での勝ち抜きを狙う。もう一方のナ・リーグの試合、カブス