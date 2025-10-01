日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の１日、８月２日に行われた後楽園ホール興行に出場した２選手が死去したことを受けた事故検証委員会の中間報告に対する対応を報告した。事故検証委員会は、２選手の事故を受け、事実関係と原因を究明して同種事故の再発防止策を検討する目的で設置された。中間報告を受け、ＪＢＣは「従前の施策が不十分であったとの指摘を重く受け止め、本件委員会から新たに提示された再発防止策も踏ま