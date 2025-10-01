ラ・リーガ第7節終了時点で、首位に立つバルセロナとともに、無敗を維持しているクラブがある。エルチェだ。今シーズンのサプライズとなりつつある、“ロス・フランヒベルデス”ついて、スペイン紙『マルカ』が特集を組んだ。3勝4分。これには、アトレティコ・マドリードのほか、ベティスやセルタといった欧州大会出場クラブとの対戦を含んでいる。だからこそ、チャンピオンズリーグ出場圏内の4位につけるエルチェに対して、「