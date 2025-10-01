岐阜県各務原市で特急列車とトラックが衝突しました。乗客にけが人がいる模様です。【写真を見る】JR特急とトラックが衝突 乗客が軽傷か踏切内で立ち往生していたところに衝突した模様岐阜・各務原市JR東海や警察によりますと、きょう午後4時40分頃、各務原市内の踏切で高山線の特急「ひだ」が立ち往生していたトラックに衝突しました。この事故で、特急の乗客の中にけが人がいるということですが、軽傷の模様です。JR高