歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。歯をホワイトニングしたことについて、綴りました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】歯をホワイトニング「自然な白さになって嬉しい」ランチ時は「食べるのがもったいない。歯がきれいだから」堀ちえみさんは「歯科医院にて、ホワイトニング中。きれいになりますように」と綴ると、施術中の写真をアップ。続けて「何度も薬剤塗って、休ませて…を繰り返してます」と、説明しています