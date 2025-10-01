韓国の伝統ある「スーパーモデル選抜大会」に不公正疑惑が浮上した。【写真】同大会出身のナナ、「イカれた体型」2025スーパーモデル選抜大会は、9月15日に予選を行い、男子11人、女子11人の計22人が本選に進出した。しかし、同大会を主催するSBSメディアネット所属のチーム長であるA氏の息子が本選に進出し、その過程で不公正な疑惑が提起されたという。韓国メディア『文化日報』によると、A氏は9月25日から突然休職に入った。休