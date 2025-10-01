送検される容疑者岡山地検倉敷支部9月12日 同意がない知人女性に性的な暴行をした疑いで、女子バレーボール・倉敷アブレイズの元監督が1日、再逮捕されました。 不同意性交等の疑いで再逮捕されたのは、女子バレーボール・Vリーグ倉敷アブレイズの元監督・鈴木秀生容疑者（48）です。 警察によりますと鈴木容疑者は2024年10月、倉敷市の飲食店などが入る施設の駐車場の車の中で、2