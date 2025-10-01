元テレビ朝日のフリーアナウンサー・竹内由恵（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。「ちょっと前に夏休みで北海道のトマムに行っておりましたー！」と報告し、親子で北海道の自然を満喫するショットを公開した。【写真】「目がキラキラしてる」2人の子どもたちと北海道を満喫する竹内由恵竹内は続けて「まだまだ暑い時期だったので、北海道の気候が心地よくて、景色が雄大で清々しく、今後も夏の北海道は推していき