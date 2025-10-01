竹内製作所竹内敏也社長祝辞「ともに世の中にないもの、人に役立つものを世に送り出すことを社員一同心から楽しみにしております」埴科郡・坂城町に本社を置く小型建設機械メーカーの竹内製作所。１日、本社第三工場で行われた内定式では竹内敏也社長が祝辞を述べ、内定者にエールを送りました。竹内製作所では、今年創業以来最多の66人を採用。小型ショベルなどの開発や製造を担っていて、特に輸出の9割を占