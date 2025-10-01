年末年始の食卓を彩るおせち料理などを扱う水産加工品の展示会が1日、山形市で開かれました。この展示会は山形市の水産卸売り会社の山形丸魚が毎年この時期に開いているものです。4回目のことしは、北海道から九州まで水産関係の会社や団体など213ブースが出展し正月の食卓を彩るかまぼこや数の子などが並びました。尾花沢市の鮮魚店「おせち商品は昔からの定番が多いが中でも新しい商品を探しに来た」寒河江市の鮮魚店「ホ