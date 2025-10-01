神奈川県の箱根登山電車で、106年前の開業当時から活躍するレトロな車両が2028年に引退することになりました。箱根登山電車で引退が決まったのは、1919年に製造されたモハ1形2両と、1927年に製造されたモハ2形1両のあわせて3両です。中でもモハ1形は1919年の箱根登山鉄道の開業当時に誕生した車両で、両形式とも車体や内装、台車などの改造を重ねながら100年前後もの間、活躍を続け、そのレトロな雰囲気は多くの観光客やファンに愛