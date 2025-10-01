東京・国立競技場で先月、９日間にわたって行われた「世界陸上」では、スタジアムを埋めた大観衆からの歓声を受けた日本勢が、銅メダル２個を含む１１種目で入賞しました。読売新聞朝刊の投書欄「気流」には、世界陸上に関する投書がこれまでも寄せられてきました。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「世界陸上」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）ルイス「Ｎｅｖ