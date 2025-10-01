パラリンピックの競泳男子視覚障害クラスの金メダリストで、スポーツ庁新長官の河合純一氏が１日、霞ケ関の文部科学省に初登庁した。就任会見では、「スポーツ庁発足から１０年の節目に３代目として着任したことは意味があると理解しながら、改めてこの国のスポーツをより価値のあるものとして、多くのみなさんと共有できるようにしていくことが私の大きな使命だと思っている」と所信表明した。鈴木大地氏、室伏広治氏に次ぐ３