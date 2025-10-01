韓国でダンサーとして活動後、タレント・俳優へシフトチェンジし、Ｎｅｔｆｌｉｘ「脱出おひとり島」で一躍知名度を上げたチャ・ヒョンスン（３４）が９月２７日、白血病の闘病中であることを自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとインスタグラムで報告した。ヒョンスンはダンサー時代、ソンミやＢｏＡ、東方神起、少女時代、ＢＩＧＢＡＮＧのＳＯＬやソン・シギョンなど、豪華アーティストとともにステージに立ったり、ミュージッ