国指定重要無形民俗文化財、新湊曳山祭が、きょう、射水市で行われています。祭りには、能登半島地震による被害で地元を離れた人も参加しています。「イヤサー、イヤサー」港町・新湊の心意気を示す新湊曳山祭。370年余りの伝統があるとされ、放生津八幡宮の秋の祭礼として行われています。2021年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。きょうは雨が心配される中、飾りにビニールをかけるなどした13基の曳