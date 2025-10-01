1日の午後、女性の顔などを殴ったとして、山形市の男が警察に逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、山形市桜田西の自動車整備業の男（53）です。 警察によりますと男は、9月27日午後9時ごろから28日の午前1時ごろまでの間、自宅で、同居している50代の女性の顔や頭を複数回殴った疑いです。 通報を受けた警察が捜査をし、男の犯行とわかり、1日の午後2時17分に山形署で逮捕しました。