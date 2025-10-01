FC東京が33節の清水エスパルス戦、34節のサンフレッチェ広島戦、36節のFC町田ゼルビア戦で「Special kit」を着用する。「Special kit」とは、今年５月の広島戦でお披露目したもの。オフィシャルサプライヤー『ニューバランス』のアイコンであるカラー「grey」の濃淡と、スタジアムへと続く道（石畳）は勝利へと続く道＝Winning Roadという想いが込められたデザインになっている。この「Special kit」について、仲川輝人は以