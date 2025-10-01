タレントのイモトアヤコ（39）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。歌手の工藤静香（55）と笑いあふれる高尾山登山の様子を公開した。【動画】「つられて笑っちゃう」終始笑い声に包まれたイモトアヤコ＆工藤静香の高尾山登山イモトは「静香さんとまさかの高尾山へ」と書き出し、工藤が撮影したイモトの運転姿や高尾山へ向かう笑い声に包まれた車内、「我ら番組じゃないよ」とプライベートを披露している。続けて「涼し