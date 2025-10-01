◇MLB ドジャース10ー5レッズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ポストシーズン第1戦はドジャースが2桁得点で快勝。ロバーツ監督が選手らを称賛しました。初回に大谷翔平選手が先制のソロホームランを放つと、テオスカー・ヘルナンデス選手が2打席連続のホームラン。さらに6回に再び大谷選手が2ランホームランとドジャースは5本の特大弾で2桁得点を記録しました。試合後ロバーツ監督は「テオは今夜大活躍だった。翔平ももちろん