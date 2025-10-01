【ポイント】・北日本で記録的な大雨、1日（水）の夜遅くにかけて警戒・2日（木）は全国的に秋晴れ、関東や東北の天気も回復・空気も乾いて快適な陽気・土日は北〜東日本で行楽日和になる所が多い・来週も夏日が続き、秋の深まりはゆっくり【全国の天気】1日（水）は北海道や宮城県などで局地的に猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が相次いで発表されました。1日（水）の夜遅くまで、土砂災害などに警戒が必要です。また、2日