「巨人−中日」（１日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が２００勝達成から一夜明け、チームには祝福ムードが広がった。球場の選手通路には１４年にヤンキースでチームメートだったイチロー氏ら、球界関係者から豪華な花スタンドが殺到。イチロー氏の花には「祝日米通算２００勝」のメッセージが記されていた。楽天関係者の中には仙台出身のサンドウィッチマンも真っ赤な花で祝福。同年代で来季はＮＰＢ復帰を目指す前田健太