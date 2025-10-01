記者会見で共学化について説明する学校法人松山東雲学園の丸木公介理事長＝1日午後、松山市学校法人松山東雲学園（松山市）は1日、運営する松山東雲女子大を2028年4月から共学化し「松山東雲大学（仮称）」に名称変更すると発表した。学園によると、四国唯一の女子大。少子化による学生数の減少が背景で、共学化に伴い小学校の教員免許取得課程も新たに設ける。27年9月から男子学生を含めた募集を開始する。学園は、愛媛県内で