木曜日は広い範囲で晴れて、西日本や東日本は30℃くらいまで気温の上がる所がありそうです。一日の気温の変化に注意が必要です。大雨となっている北海道の胆振地方では、水曜日の夜にかけても発達した雨雲がかかるおそれがあります。水曜日は上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、特に北海道の胆振地方では記録的な大雨となっています。夜にかけても胆振地方には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が