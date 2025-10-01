「オリックス−西武」（１日、京セラドーム大阪）オリックスの宮城大弥投手が試合前練習中、両手を突き、額を人工芝につけて土下座する場面があった。何事かと思われたが、外野の人工芝でキャッチボールしていた際、制球力には定評がある左腕が珍しくコントロールミス。精いっぱいの謝罪の意を表すため、グラウンドに突っ伏したような土下座になった。顔を上げた宮城の顔からは白い歯がこぼれていたが、どことなくこわばっ