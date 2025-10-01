１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４８０円２１銭（１・２０％）安の３万９７０５円０７銭だった。２日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２７８銘柄（約８３％）が下落した。年度後半の１０月に入り、機関投資家を中心に資産配分を見直す動きが広がった。連日最高値圏を推移していた反動から、幅広い銘柄で当面の利益を確定する売りが優勢となり、東証プライム銘柄の９割が下