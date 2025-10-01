9月の戦略ポートフォリオのリターンはベンチマークに劣後した。AI関連銘柄が棒上げする相場についていけなかった。アドバンテスト（6857）はずっと継続保有しているものの、その1銘柄ではどうにもならない。運用ルールとしての毎月リバランスも足を引っ張ることになった。毎月リバランスというのは上がった銘柄のウエイトを落とし、下がった銘柄のウエイトを上げる逆張りなので、勝ち組への順張りでないと