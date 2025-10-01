東京・杉並区で9月30日夜、2階建ての住宅が倒壊しました。倒壊した家は、擁壁の補強工事を行うよう杉並区が指導している最中でした。30日午後7時過ぎ、杉並区で木造2階建ての住宅が倒壊し、隣のマンションの敷地まで住宅のがれきが流れ込みました。一夜明けても撤去作業が続いていて、近隣の住民には自主避難が呼びかけられ、5世帯がホテルなどに避難しているということです。また、2025年1月に撮影された写真では、倒壊した住宅の