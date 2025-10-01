フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（木下グループ）が?ミラクル?宣言だ。今季のフリーはロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ作曲の「ミラクル」を採用。１日に都内で行われた新シーズンの開幕会見では「ミラクルを起こす」と目標を掲げた。狙いについては「曲と一緒に自分の演技もミラクルを起こせたらいいなと思う。成績もそうだが、ベストな状態で毎試合を臨めることがミラクルでもあると思うので