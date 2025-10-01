石破茂首相が１日、都内で「第３８回日本メガネベストドレッサー賞２０２５」授賞式に出席した。石破首相は政界部門で同賞を獲得。「威風堂々」が流れ、厳かな雰囲気のなか登場した。副賞として贈られたメガネのフレームを１つ１つ試しかけし、満面の笑みを浮かべた。スピーチでは「国会議員４０年やってきて表彰状をあげることはあるけど、もらったことはない。『人生、たまにはいいことがあるもんだな』と思ったところであ