Ｊ１横浜ＦＣは１日、横浜市内で福岡戦（４日・ベススタ）へ向けての調整を一部非公開で行った。練習後に取材に応じた三浦文丈監督は「こういうやり方をしてくるんだろうな、とイメージは何となく出来ているし、それに対する準備と点を取るための術も何となく出来ている」と見据えた。前節の１９位・湘南との対戦は１―０で勝利。前半３２分に新潟医療福祉大に在学中のＤＦ細井響が豪快なゴールを決めると、そのまま逃げ切った