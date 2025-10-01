参政党は１日、臨時記者会見を国会内で開き、「日本人ファースト・プロジェクト」始動を発表。重点課題として「スパイ防止法の制定」「新型コロナウイルス感染症対策及びｍＲＮＡワクチン検証」「外国人対策」「国民負担率３５％の実現」を挙げた。スパイ防止法は、自民総裁選に出馬している高市早苗氏が賛成の意向を示しているが、安藤裕参院議員は「高市候補の主張の内容は知っている。ただスパイ防止法といっても幅広い」と