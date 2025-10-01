支線バス 通称「FLAt」の新車両 岡山市が整備を進めている支線バス「FLAt」。1日、新たに3つの路線が運行を始めました。 東山・操南台団地線は、午前9時40分に初便が出発しました。 岡山市が整備を進める公設民営の支線バス、通称「FLAt」の新車両です。シャインイエローを基調としていて、「晴れの国岡山」の日差しを表現しています。 （記者リポート）「狭い生活道路を通るため、ワゴンタイプの車両を