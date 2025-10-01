資料マスク 香川県教育委員会によりますと、インフルエンザで2025年9月30日から2日間学級閉鎖している高松市立円座小学校1年生の2クラスのうち1クラスについて、10月3日まで学級閉鎖を延長します。 このクラスでは1日までに11人の感染が確認されました。発熱や咳の症状があるということです。 今シーズン、インフルエンザによる学級閉鎖は香川県で初めてです。