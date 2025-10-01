ユーロの上値重い、ユーロ圏製造業ＰＭＩ確報値は５０超維持できず＝ロンドン為替 ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ確報値が発表されている。４９．８と速報値および市場予想４９．５を上回った。しかし、前回８月５０．７からは低下しており、景気拡大を維持できなかった。ユーロ相場は対ドルで堅調、対円で軟調となっているが、対ドルでの上げ幅を縮小している。対円では引き続き安値を広げる動き。対ポン