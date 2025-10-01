日本時間１７時３０分に英製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:30 予想46.2前回46.2（製造業PMI（購買担当者指数）)