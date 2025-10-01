通貨オプションボラティリティー１週間への需要が鈍るドル円９．８％付近 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.836.788.186.29 1MO9.596.827.696.55 3MO9.356.827.647.21 6MO9.396.958.087.47 9MO9.427.058.367.69 1YR9.467.148.587.86 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.497.386.77