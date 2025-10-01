◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（1日、東京ドーム）すでに順位は確定しているものの、シーズン勝ち越しでCSに向かえるかどうかがかかってくる巨人。先発の山崎伊織投手に加え、戸郷翔征投手が中継ぎ待機と豪華リレーが発生しそうです。また、セーブ王のタイトル争いを繰り広げている巨人のマルティネス投手と中日の松山晋也投手の登板にも期待がかかります。中日の先発、草加勝投手はこれがプロ初昇格。入団後にトミー･ジョン手