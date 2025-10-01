大相撲秋場所で11勝を挙げ、技能賞を受賞した小結・安青錦（21＝安冶川部屋）が1日、東京都台東区の浅草寺で行われた赤い羽根共同募金運動のキックオフイベント参加に参加した。本年度は「じぶんの町をよくしるしくみ」をメインテーマに来年3月31日までの活動で177億404万円を目標額に設定。高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、災害対応など様々な活動へ助成する。イベント開始に先駆け安青錦は福岡厚労相、NHK大河ドラマ「べ